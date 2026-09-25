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25.09.2026 06:31:28
Zaklady Tworzyw Sztucznych Zabkowice-Erg legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Zaklady Tworzyw Sztucznych Zabkowice-Erg veröffentlichte am 24.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,19 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 PLN je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 30,4 Millionen PLN gegenüber 20,9 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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