Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|
08.01.2026 15:57:00
Zalando: Bodo Ramelow kritisiert Schließung des Logistikzentrums in Erfurt
Zalando macht sein Logistikzentrum in Erfurt dicht. Der Ex-Ministerpräsident von Thüringen ist fassungslos, der Modeversandkonzern habe alle zur Verfügung stehenden Förderungsmöglichkeiten bekommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
