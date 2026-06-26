Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
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26.06.2026 10:01:00
Zalando: Finanzaufsicht BaFin untersucht Konzernabschluss
Zalando steht im Visier der Finanzaufsicht BaFin. Laut der Behörde gibt es konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Onlinehändler gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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