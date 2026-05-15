Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
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15.05.2026 12:38:00
Zalando: Konzern verschätzt sich bei Abwicklung des Standorts Erfurt
Überraschend hatte der Modekonzern Zalando das Aus für sein Logistikzentrum in Erfurt verkündet. Doch so schnell wie geplant geht es offenbar nicht, die 2700 Beschäftigten auf die Straße zu setzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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