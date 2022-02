Zalando: Lebenszeichen nach dem Crash

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Entdeckt die Börse Zalando wieder? Die Aktie des größten europäischen Online-Modehändlers ging am Montag mit einem Plus von fünf Prozent aus dem Handel. Im frühen Dienstaghandel überwindet der Titel die 70-Euro-Marke. Für Kauflaune sorgen unter anderem gute Zahlen dieses Pendants aus Schweden.Boozt, lange Zeit Empfehlung des AKTIONÄR, hat im vierten Quartal 38 Prozent mehr umgesetzt. Die Marge beim bereinigten EBIT belief sich auf 7,6 Prozent. Damit lag Boozt über den Erwartungen der Analysten. Die Aktie des schwedischen Unternehmens klettert bei Lang & Schwarz am Dienstagmorgen um drei Prozent.Die Zahlen könnten ein Hinweis darauf sein, dass es auch bei Zalando besser läuft, als es der Aktienkurs widerspiegelt. Die Aktie der Berliner ist vom Hoch vor fast genau einem Jahr um ein Drittel gecrasht.Zalando legt am 1. März die Zahlen für das vierte Quartal vor. Die Analysten erwarten Erlöse in Höhe von 3,1 Milliarden Euro. Das EBIT sehen sie bei 176 Millionen Euro.