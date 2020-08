Zalando-Aktie auf Allzeithoch: Zalando kann Gewinn im zweiten Quartal mehr als verdoppeln

Nach einer Delle zu Beginn der Corona-Krise läuft das Geschäft für den Online-Modehändler Zalando inzwischen wieder rund. Das liegt neben mehr Kunden und Bestellungen auch daran, dass immer mehr Marken und Einzelhändler die Plattform für den eigenen Vertrieb nutzen - und dafür eine Provision zahlen. "Wir sind aus der ersten Welle der Pandemie deutlich stärker herausgekommen, als wir hineingegangen sind", sagte Finanzchef David Schröder am Dienstag bei der Präsentation der Zahlen für das zweite Quartal.

Der Nettogewinn stieg zwischen Mai und Juni von 45,5 Millionen im selben Zeitraum des Vorjahres auf 122,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) wurde mit 211,9 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Der Umsatz stieg um 27,4 Prozent auf gut 2 Milliarden Euro. Die Prognose für 2020 bekräftigte das Unternehmen. Diese war bei der Vorlage vorläufiger Zahlen Mitte Juli erhöht worden.

So soll das Bruttowarenvolumen 2020 um 20 bis 25 Prozent zulegen, der Umsatz um 15 bis 20 Prozent. Das dürfte sich auch positiv auf das Ergebnis niederschlagen. So stellt das Management beim bereinigten Ebit ein Wachstum von rund 225 Millionen im Vorjahr auf 250 bis 300 Millionen Euro in Aussicht. Dabei sei Zalando sehr gut in das dritte Quartal gestartet, sagte Schröder in einer anschließenden Analystenkonferenz. Bei der Jahresprognose peilt das Management das obere Ende der Spanne an - Voraussetzung ist dabei Schröder zufolge, dass es zu keiner zweiten Pandemie-Welle kommt.

Dabei hatte die Corona-Krise zunächst auch Zalando getroffen. Verbraucher konsumierten generell weniger. Der Online-Konzern machte im März deshalb deutliche Verluste und kündigte ein Sparprogramm von 350 Millionen Euro an, das unter anderem durch Gehaltsverzicht des Vorstands sowie der unteren Managementebene zustandekommen sollte. "Inzwischen konnten wir viele dieser Maßnahmen wieder aufheben", sagte Schröder am Dienstag. "Wir haben wieder begonnen, einzustellen", viele Mitarbeiter hätten Gehaltserhöhungen bekommen.

Nach wie vor macht Zalando einen Großteil des Umsatzes mit den Kundenbestellungen. 46,5 Millionen gingen davon im zweiten Quartal ein und damit fast ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der aktiven Kunden stieg um mehr als 20 Prozent auf rund 34 Millionen.

Doch baut Zalando zunehmend auch den Geschäftskundenbereich aus. Marken können die Plattform für den eigenen Vertrieb nutzen. Inzwischen macht dieser Geschäftsbereich dem Unternehmen zufolge rund 15 Prozent des Brutto-Warenvolumens aus. Zudem können stationäre Händler, die bislang kaum im Online-Geschäft tätig waren, dieses über Zalando ausbauen. Gerade in der Krise, als Geschäfte geschlossen hatten, seien viele solcher Händler hinzugekommen, hieß es."

So reagiert die Zalando-Aktie

Die Aktien von Zalando haben am Dienstag in einem sehr freundlichen Marktumfeld erstmals in ihrer Geschichte die Marke von 69 Euro hinter sich gelassen. Nach einem zunächst schwankungsreichen Auftakt fanden sie schnell den Weg nach oben und kletterten in der Spitze bis auf 69,34 Euro.

Zuletzt kosteten sie mit 67,98 Euro 3,50 Prozent mehr als am Vorabend. Das war aber immer noch ein Plus von fast dreieinhalb Prozent und reichte für einen der vorderen Plätze im MDAX der mittelgroßen Börsenwerte.

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sprach von einem sehr starken zweiten Quartal des Online-Modehändlers, die Kennziffern lägen im Rahmen der zuvor bereits veröffentlichten Eckdaten. Gemeinsam mit der Bestätigung der zuletzt angehobenen Jahresprognosen untermauere dies seine Kaufempfehlung für die Papiere. Mit einem Kursziel von 85 Euro zählt Bosse zu den optimistischsten Analysten für Zalando. Die Aktien hätten damit noch 25 Prozent Luft nach oben.

Seit ihrem Corona-Krisentief von Mitte März bei 27,33 Euro haben sie inzwischen fast 150 Prozent gewonnen. Im MDAX zählen sie seit Jahresbeginn zu den Top-Drei-Werten. In der Corona-Pandemie ist Zalando einer der großen Gewinner und profitiert vom Boom im Online-Handel.

Analystin Aneesha Sherman von Bernstein Research betonte das Rekord-Kundenwachstum im zweiten Quartal. Auch die Kosten habe das Unternehmen vorzüglich im Griff.

