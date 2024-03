Zalando-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das vierte Quartal des Online-Modehändlers sei durchwachsen gewesen, schrieb Analystin Emily Johnson am Mittwoch nach Zahlen. Der Ausblick für 2024 sei etwas mau, die mittelfristigen Ziele seien aber ordentlich.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:06 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 13,3 Prozent auf 21,70 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 3,23 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3 932 949 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2024 um 1,2 Prozent nach oben. Die kommenden Q4 2023-Ergebnisse werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht.

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 07:03 / GMT



