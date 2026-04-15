Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Verhandlungsgrundlagen 15.04.2026 20:50:00

Zalando-Aktie: Betriebsrat fordert wegen Standort in Erfurt Transparenz von Zalando

Zalando-Aktie: Betriebsrat fordert wegen Standort in Erfurt Transparenz von Zalando

Der Betriebsrat des von der Schließung bedrohten Zalando-Logistikzentrums in Erfurt drängt weiter auf die Beantwortung von aus seiner Sicht offenen Fragen durch die Geschäftsführung.

Es gehe um eine Grundlage für die anstehenden Verhandlungen, sagte der Vorsitzende Tony Krause nach einer Zalando-Betriebsversammlung in Erfurt. Es solle etwa geklärt werden, welche Mittel zurückgestellt worden seien und wie wirtschaftlich der Standort sei.

In dem Logistikzentrum in Erfurt beschäftigt der Internet-Modehändler rund 2.700 Arbeitnehmer. Nach den Plänen des DAX-Konzerns soll es im September geschlossen werden. Dagegen wehrt sich die Arbeitnehmervertretung.

Die Stimmung in der Betriebsversammlung sei "sehr gut" gewesen, so Krause. Nach Angaben des Betriebsrats haben mehr als 1.000 Beschäftigte teilgenommen. Das Interesse sei groß gewesen, hieß es.

Vor der Sitzung hatte der Betriebsrat erklärt, es gehe bei der Betriebsversammlung um ein "deutliches Zeichen für Mitbestimmung und gegen die aktuelle Dialogverweigerung der Geschäftsführung". Bei dem Treffen wurde auch über Risiken bei Aufhebungsverträgen informiert.

ERFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zalando-Aktie im Plus: Betriebsrat fordert Zahlen zur Schließung des Logistikzentrums Erfurt

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com,Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten

Analysen zu Zalando

mehr Analysen
19.03.26 Zalando Buy UBS AG
19.03.26 Zalando Overweight Barclays Capital
19.03.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
13.03.26 Zalando Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zalando 22,59 2,08% Zalando

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen