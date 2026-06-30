Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Analyse im Blick 30.06.2026 09:45:06

Zalando-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Zalando-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Deutsche Bank AG-Analyst Adam Cochrane hat eine ausführliche Untersuchung des Zalando-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler dürfte ein starkes zweites Quartal mit einem Umsatzwachstum von 25 Prozent verzeichnet haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Allerdings sollte der Margendruck anhalten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 09:28 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 25,03 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 39,83 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 79 589 Zalando-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 1,2 Prozent. Die Zalando-Bilanz für Q2 2026 wird am 04.08.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

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