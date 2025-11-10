Zalando-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank Research hat Zalando mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Händler habe im dritten Quartal eine überraschend starke Umsatzentwicklung in einem schwierigen europäischen Konsumumfeld gezeigt, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Im vergangenen Monat habe die Aktie trotz weiterhin erfüllter Investorenerwartungen deutlich verloren und bleibe günstig bewertet.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:51 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 22,85 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 44,42 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 808 261 Zalando-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte auf Jahressicht 2025 um 29,5 Prozent ein. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2025 von Zalando wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

