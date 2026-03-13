Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Aktuelle Analyse im Blick
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13.03.2026 12:19:48
Zalando-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Deutsche Bank Research hat Zalando mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe das vergangene Jahr erfreulich zu Ende gebracht, schrieb Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem liege die Mitte der Zielspanne für 2026 über den Erwartungen. Aktienkurs und Bewertung hätten sich indes in den vergangenen 12 Monaten wegen KI-Sorgen, die anhalten dürften, von der Geschäftsentwicklung abgekoppelt. Doch Zalando nehme in diesem Bereich eine wichtige Rolle ein.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 12:03 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 8,8 Prozent auf 23,95 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 37,79 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. 1 801 696 Zalando-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 5,5 Prozent ein. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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