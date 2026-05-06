Zalando-Aktie etwas leichter: Kräftiges Wachstum, Verlust fällt jedoch höher aus als erwartet

Zalando hat im ersten Quartal das Wachstum deutlich beschleunigt im Vorjahresvergleich und hat auch beim bereinigten operativen Gewinn (EBIT) zugelegt sowie die Marge verbessert.

Unter dem Strich verzeichnete der Berliner Online-Modehändler allerdings einen Verlust, der deutlicher ausfiel als erwartet. Umsatz und GMV lagen leicht unter Markterwartungen, EBIT und Marge darüber.

Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern, der vergangenes Jahr den Hamburger Online-Händler About You erwarb und sich davon deutliche Synergien verspricht. Diese lieferten laut Mitteilung einen Ergebnis-Beitrag von 10 Millionen Euro im Quartal und seien insgesamt über Plan.

Im Auftaktquartal steigerte Zalando den Umsatz um 24 Prozent auf 2,996 Milliarden - im Rahmen des im Konsens von Visible Alpha erwarteten Anstiegs um 24 Prozent auf 3 Milliarden Euro. Das Bruttowarenvolumen GMV - ein für die Online-Marktplätze wichtige Kenngröße - stieg um 22 Prozent auf 4,29 Milliarden Euro. Erwartet worden war hier ein Anstieg um 24 Prozent auf 4,32 Milliarden Euro Das bereinigte EBIT kletterte auf 65 Millionen Euro von 47 Millionen, es lag über den erwarteten 60 Millionen. Die entsprechende Marge betrug 2,2 Prozent nach 1,9, erwartet worden waren 2,0 Prozent.

Nach Steuern rutschte Zalando in die roten Zahlen, der Verlust betrug 87,6 Millionen nach einem Gewinn von 9,9 Millionen Euro im Vorjahr. Erwartet worden war ein Verlust von 18,6 Millionen.

Im Gesamtjahr will Zalando weiterhin das Bruttowarenvolumen bzw den Umsatz jeweils um 12 bis 17 Prozent steigern, das bereinigte EBIT soll in der Spanne 660 bis 740 Millionen Euro landen.

Zalando mit Kurskapriolen auf Richtungssuche

Die Aktien von Zalando sind am Mittwoch nach Zahlenvorlage und deutlichem Kurszuwachs zum Auftakt an der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend wieder zurückgefallen. Dabei sackten sie innerhalb weniger Minuten um gut 10 Prozent ab. Anschließend holten sie wieder auf, ohne eine klare Richtung zu finden. Zeitweise geben sie im XETRA-Handel 0,24 Prozent auf 20,75 Euro nach.

Die Übernahme von About You bescherte dem Online-Händler im ersten Quartal deutliche Zuwächse bei Umsatz und operativem Gewinn. Zudem profitierte das Unternehmen vom Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die Jahresprognose bekräftigte Zalando.

Barclays-Analyst Andrew Ross bescheinigte dem DAX-Konzern "im Großen und Ganzen beruhigende Ergebnisse" im Kontext der konjunkturellen Bedingungen. Thomas Maul von der DZ Bank hält das Potenzial für steigende Gewinnschätzungen allerdings für begrenzt. Im Fokus der Telefonkonferenz stünden nun Fragen zur Anschaffungsneigung der Verbraucher in einem herausfordernden Konsum-Umfeld sowie die Rabattintensität.

DOW JONES / dpa-AFX