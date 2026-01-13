Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Analystenempfehlung
|
13.01.2026 11:02:38
Zalando-Aktie fester: Oktober-Hoch in Reichweite - Barclays lobt Zalandos KI-Fortschritte
Analystin Sarah Roberts stufte die Aktien auf "Overweight" hoch mit Blick auf das Thema Künstlichen Intelligenz. Sie wies darauf hin, dass bei Zalando zum Jahresende hin die Frage aufgekommen sei, ob dieser Megatrend für den Online-Modehändler eine Chance oder ein Risiko ist. Die Situation sei unsicher und entwickele sich schnell, erwähnte die Expertin.
Sie äußerte sich aber ermutigend, denn trotz aller Risiken sei der Online-Modehändler in puncto KI-Wandel besser aufgestellt als von vielen Investoren befürchtet. Es sei zwar zu früh, um Zalando als Gewinner oder Verlierer des Megatrends zu deklarieren. Das Unternehmen überzeuge aber mit Datentiefe, einem breiten Sortiment und einem starken Logistiknetzwerk, das schwer nachzubauen sei.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu Zalando
|07:54
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|26,32
|4,36%
