Analystenempfehlung 13.01.2026 11:02:38

Zalando-Aktie fester: Oktober-Hoch in Reichweite - Barclays lobt Zalandos KI-Fortschritte

Bei den Aktien von Zalando hat sich am Dienstag nach einer positiven Analystenempfehlung die jüngste Erholung vom November-Tief beschleunigt.

Die Titel des Online-Händlers näherten sich mit dem Spitzenkurs von 26,81 Euro bis auf wenige Cent ihrem Niveau von Ende Oktober. Der Kurs näherte sich damit der 200-Tage-Linie, die aktuell bei gut 27 Euro verläuft. Zuletzt wurden die Aktien via XETRA 4,77 Prozent höher zu 26,38 Euro gehandelt.

Analystin Sarah Roberts stufte die Aktien auf "Overweight" hoch mit Blick auf das Thema Künstlichen Intelligenz. Sie wies darauf hin, dass bei Zalando zum Jahresende hin die Frage aufgekommen sei, ob dieser Megatrend für den Online-Modehändler eine Chance oder ein Risiko ist. Die Situation sei unsicher und entwickele sich schnell, erwähnte die Expertin.

Sie äußerte sich aber ermutigend, denn trotz aller Risiken sei der Online-Modehändler in puncto KI-Wandel besser aufgestellt als von vielen Investoren befürchtet. Es sei zwar zu früh, um Zalando als Gewinner oder Verlierer des Megatrends zu deklarieren. Das Unternehmen überzeuge aber mit Datentiefe, einem breiten Sortiment und einem starken Logistiknetzwerk, das schwer nachzubauen sei.

/tih/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

07:54 Zalando Overweight Barclays Capital
12.01.26 Zalando Underperform Bernstein Research
12.01.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Zalando Underperform Bernstein Research
