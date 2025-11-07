Zalando Aktie

Abwärtstrend 07.11.2025 14:17:00

Zalando-Aktie gibt nach kurzfristiger Erholung wieder nach

Aktien von Zalando haben am Freitag nach besserem Start zuletzt geschwächelt.

Aktien von Zalando haben am Freitag nach besserem Start zuletzt geschwächelt.

Die Papiere des Onlinehändlers rutschen im XETRA-Handel zeitweise um 5,51 Prozent auf 22,81 Euro ab. Bereits tags zuvor hatten sie sich nach Quartalszahlen zeitweise um gut 10 Prozent erholt, einen guten Teil der Kursgewinne letztlich aber abgegeben.

Barclays-Expertin Sarah Roberts bewerte die Quartalsresultate als ermutigend. Entscheidend für eine Neubewertung bleibe aber die Gewinndynamik 2026. Und diese sei aktuell nur sehr schwer kalkulierbar, so Roberts. Sie stockte ihr Kursziel zwar etwas auf, bleibt aber an der Seitenlinie.

Zalandosind mit minus 28 Prozent drittschwächster DAX-Wert im laufenden Jahr.

FRANKFURT (dpa-AFX)

07.11.25 Zalando Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Zalando Buy UBS AG
07.11.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
