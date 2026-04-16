Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Verhandlungsgrundlagen
|
16.04.2026 14:33:00
Zalando-Aktie höher: Betriebsrat fordert wegen Standort in Erfurt Transparenz von Zalando
In dem Logistikzentrum in Erfurt beschäftigt der Internet-Modehändler rund 2.700 Arbeitnehmer. Nach den Plänen des DAX-Konzerns soll es im September geschlossen werden. Dagegen wehrt sich die Arbeitnehmervertretung.
Die Stimmung in der Betriebsversammlung sei "sehr gut" gewesen, so Krause. Nach Angaben des Betriebsrats haben mehr als 1.000 Beschäftigte teilgenommen. Das Interesse sei groß gewesen, hieß es.
Vor der Sitzung hatte der Betriebsrat erklärt, es gehe bei der Betriebsversammlung um ein "deutliches Zeichen für Mitbestimmung und gegen die aktuelle Dialogverweigerung der Geschäftsführung". Bei dem Treffen wurde auch über Risiken bei Aufhebungsverträgen informiert.
Die Zalando-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,68 Prozent auf 23,40 Euro und führt die Gewinnerliste im DAX an.
ERFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zalando
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gewinne in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
16.04.26
|EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Zalando
|19.03.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|19.03.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|19.03.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|19.03.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|23,25
|2,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.