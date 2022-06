Zalando-Aktie im Minus: Zalando kauft sich bei Mode-Plattform Highsnobiety ein

Zalando übernimmt die Mehrheit an den Berliner Streetware-Blog Highsnobiety.

Der Online-Modehändler übernimmt die Mehrheit an der Medienplattform mit angeschlossenem Online-Shop, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Seiten heißt. Highsnobiety-Gründer David Fischer bleibt mit einer Minderheitsbeteiligung an Bord. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Highsnobiety solle redaktionell eigenständig bleiben und Zalando helfen, die erste Anlaufstelle für Streetwear, New Luxury und Mode-Inspiration vor allem für die jüngere, modebewusste Kundschaft des Unternehmens zu werden, heißt es in der Mitteilung weiter. "Die Partnerschaft mit Highsnobiety bringt uns näher an unser Ziel, unseren Kundinnen und Kunden das beste und ansprechendste - aber auch komfortabelste - Einkaufserlebnis zu bieten", sagte Zalando-Gründer und Co-CEO David Schneider.

Zalando-Papiere notieren im XETRA-Handel zeitweise 2,81 Prozent im Minus bei 28,67 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)