Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Mehr umgesetzt 06.05.2026 07:48:00

Zalando-Aktie mit Gewinnen: Kräftiges Wachstum, Verlust fällt jedoch höher aus als erwartet

Zalando-Aktie mit Gewinnen: Kräftiges Wachstum, Verlust fällt jedoch höher aus als erwartet

Zalando hat im ersten Quartal das Wachstum deutlich beschleunigt im Vorjahresvergleich und hat auch beim bereinigten operativen Gewinn (EBIT) zugelegt sowie die Marge verbessert.

Unter dem Strich verzeichnete der Berliner Online-Modehändler allerdings einen Verlust, der deutlicher ausfiel als erwartet. Umsatz und GMV lagen leicht unter Markterwartungen, EBIT und Marge darüber.

Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern, der vergangenes Jahr den Hamburger Online-Händler About You erwarb und sich davon deutliche Synergien verspricht. Diese lieferten laut Mitteilung einen Ergebnis-Beitrag von 10 Millionen Euro im Quartal und seien insgesamt über Plan.

Im Auftaktquartal steigerte Zalando den Umsatz um 24 Prozent auf 2,996 Milliarden - im Rahmen des im Konsens von Visible Alpha erwarteten Anstiegs um 24 Prozent auf 3 Milliarden Euro. Das Bruttowarenvolumen GMV - ein für die Online-Marktplätze wichtige Kenngröße - stieg um 22 Prozent auf 4,29 Milliarden Euro. Erwartet worden war hier ein Anstieg um 24 Prozent auf 4,32 Milliarden Euro Das bereinigte EBIT kletterte auf 65 Millionen Euro von 47 Millionen, es lag über den erwarteten 60 Millionen. Die entsprechende Marge betrug 2,2 Prozent nach 1,9, erwartet worden waren 2,0 Prozent.

Nach Steuern rutschte Zalando in die roten Zahlen, der Verlust betrug 87,6 Millionen nach einem Gewinn von 9,9 Millionen Euro im Vorjahr. Erwartet worden war ein Verlust von 18,6 Millionen.

Im Gesamtjahr will Zalando weiterhin das Bruttowarenvolumen bzw den Umsatz jeweils um 12 bis 17 Prozent steigern, das bereinigte EBIT soll in der Spanne 660 bis 740 Millionen Euro landen.

Die Zalando-Aktie zeigt sich vorbörslich auf Tradegate rund 2,36 Prozent höher.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zalando-Aktie höher: Betriebsrat fordert wegen Standort in Erfurt Transparenz von Zalando

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten

Analysen zu Zalando

mehr Analysen
27.04.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
20.04.26 Zalando Market-Perform Bernstein Research
20.04.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
17.04.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zalando 21,67 3,09% Zalando

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Gewinne in Asien - Keine Impulse aus Japan oder China
Am Mittwoch geht es in Aisen nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen