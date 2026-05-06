Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
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06.05.2026 07:48:00
Zalando-Aktie mit Gewinnen: Kräftiges Wachstum, Verlust fällt jedoch höher aus als erwartet
Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern, der vergangenes Jahr den Hamburger Online-Händler About You erwarb und sich davon deutliche Synergien verspricht. Diese lieferten laut Mitteilung einen Ergebnis-Beitrag von 10 Millionen Euro im Quartal und seien insgesamt über Plan.
Im Auftaktquartal steigerte Zalando den Umsatz um 24 Prozent auf 2,996 Milliarden - im Rahmen des im Konsens von Visible Alpha erwarteten Anstiegs um 24 Prozent auf 3 Milliarden Euro. Das Bruttowarenvolumen GMV - ein für die Online-Marktplätze wichtige Kenngröße - stieg um 22 Prozent auf 4,29 Milliarden Euro. Erwartet worden war hier ein Anstieg um 24 Prozent auf 4,32 Milliarden Euro Das bereinigte EBIT kletterte auf 65 Millionen Euro von 47 Millionen, es lag über den erwarteten 60 Millionen. Die entsprechende Marge betrug 2,2 Prozent nach 1,9, erwartet worden waren 2,0 Prozent.
Nach Steuern rutschte Zalando in die roten Zahlen, der Verlust betrug 87,6 Millionen nach einem Gewinn von 9,9 Millionen Euro im Vorjahr. Erwartet worden war ein Verlust von 18,6 Millionen.
Im Gesamtjahr will Zalando weiterhin das Bruttowarenvolumen bzw den Umsatz jeweils um 12 bis 17 Prozent steigern, das bereinigte EBIT soll in der Spanne 660 bis 740 Millionen Euro landen.
Die Zalando-Aktie zeigt sich vorbörslich auf Tradegate rund 2,36 Prozent höher.
DOW JONES
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