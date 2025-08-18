Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Kursziel gesenkt
|
18.08.2025 19:30:39
Zalando-Aktie mit kleinem Plus: Kaufempfehlung der Baader Bank begründet mit verbesserter Marktstellung
Die Baader Bank hat Zalando von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 32 Euro gesenkt. Die neue Kaufempfehlung begründete Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem verbesserten Ausblick und Potenziale im Zusammenhang mit der Übernahme von ABOUT YOU durch den Online-Modehändler. Mit der Akquisition habe Zalando nun eine großartige Marktstellung.
Die Zalando-Aktie reagiert im nachbörslichen Handel mit einem kleinen Plus von 0,55 Prozent auf 23,58 Euro.
/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 12:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|23,50
|1,03%
