Zalando-Aktie rutscht deutlich ab: Kinnevik will Zalando-Anteile an eigene Aktionäre weitergeben

Der schwedische Investor Kinnevik will sich von seiner Beteiligung an dem Online-Modehändler Zalando trennen.

Wie die Kinnevik AB mitteilte, will sie die Beteiligung an dem Berliner MDAX -Konzern an die eigenen Aktionäre weiterreichen. Basierend auf dem Schlusskurs von Zalando am 15. Februar wird das Transaktionsvolumen 55,1 Milliarden schwedische Kronen oder umgerechnet 5,5 Milliarden Euro betragen.

Kinnevik will sein Portfolio mit dem Schritt besser "ausbalancieren" und sich stärker auf jüngere und zumeist nicht börsennotierte Wachstumsunternehmen konzentrieren. Die Schweden halten 54 Millionen Zalando-Aktien, was etwa 21 Prozent des Aktienkapitals entspricht. Die Aktie der Zalando SE ist am Dienstag mit 102,35 Euro aus dem Handel gegangen, womit der Konzern auf eine Marktbewertung von 25,9 Milliarden Euro kommt.

Die Distribution der Aktien soll im zweiten Quartal 2021 über die Bühne gehen. Die Hauptversammlung von Kinnevik wird auf den 29. April vom 10. Mai vorgezogen. Aktionäre, die 30 Prozent des Aktienkapitals von Kinnevik und 50 Prozent der Stimmrechte repräsentieren, haben zugesagt, bei der Hauptversammlung für diese Maßnahme zu stimmen.

Am Mittwoch rutschen die Papiere des Online-Modehändlers auf XETRA zeitweise um 5,77 Prozent auf 96,44 Euro ab.

DJG/mgo/cbr

FRANKFURT (Dow Jones)