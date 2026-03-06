Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schließungsentscheidung 06.03.2026 20:16:00

Zalando-Aktie schließt schwächer: Nach Schließungsentscheidung sucht Unternehmen Lösung für Belegschaft

Zalando-Aktie schließt schwächer: Nach Schließungsentscheidung sucht Unternehmen Lösung für Belegschaft

Nach der Schließungsentscheidung für den Zalando-Standort in Erfurt strebt das Management des Internet-Modehändlers im Mai eine Einigung über einen Sozialplan und Interessenausgleich für die Mitarbeiter an.

Zwar habe es mit dem Betriebsrat einige Gespräche, aber noch keine Verhandlungen dazu gegeben, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Um diesen Dialog in die nächste Phase zu führen, habe Zalando beim Arbeitsgericht Erfurt die Einrichtung einer Einigungsstelle beantragt.

Das Schlichtungsgremium solle helfen, gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung schnellstmöglich Klarheit für die Belegschaft zu schaffen: "Auch wenn wir weiterhin kein realistisches Szenario für den Weiterbetrieb des Standorts durch Zalando sehen, sind wir überzeugt, dass dieser Weg zeitnah eine verlässliche Grundlage für die persönliche Zukunftsplanung für die Mitarbeitenden bietet", hieß es vom Unternehmen.

Einigungsstelle soll Verhandlungen moderieren

Die Gespräche und Verhandlungen zu einem tragfähigen Interessenausgleich und einem ausgewogenem Sozialplan werden in diesem Falle von einem neutralen Vorsitzenden moderiert und begleitet. Der Spruch der Einigungsstelle ist für beide Seiten bindend.

Mit diesem Schritt verlasse das Unternehmen "den Pfad der direkten Verständigung", kritisierte der Betriebsrat in einer Mitteilung. "Statt in einen konstruktiven Dialog über den Interessenausgleich und Sozialplan zu treten oder die Hintergründe der Schließungspläne umfassend aufzuklären, versucht Zalando nun, den Betriebsrat gerichtlich in eine Einigungsstelle zu zwingen." Damit wolle Zalando den Weg für Kündigungen frei machen.

Betriebsrat sieht viele Fragen unbeantwortet

Aus Sicht der Arbeitnehmervertretung hat das Unternehmen bisher viele Fragen unbeantwortet gelassen - etwa mit Blick auf alternative Konzepte für den Standort. Die Betriebsräte fordern einen intensiveren Austausch. "Ziel müsse es sein, die behauptete Alternativlosigkeit der Schließung sachlich zu prüfen und ernsthafte Verhandlungen über den Standorterhalt zu führen." Zudem müssten bestimmte Personengruppen wie Alleinerziehende, Schwerbehinderte und langjährige Mitarbeitende besser geschützt werden.

Das Erfurter Logistikzentrum von Zalando mit 2.700 Mitarbeitern soll Ende September komplett geschlossen werden. Neben der Beratung durch die Agentur für Arbeit direkt am Standort und internen Stellenbörsen gab es in der vergangenen Woche eine erste Jobmesse mit mehr als 80 interessierten Firmen aus der Region. Dabei haben sich nach Unternehmensangaben 1.100 Mitarbeiter zu beruflichen Perspektiven informiert.

Die Zalando-Aktie schloss im XETRA-Handel am Freitag 0,29 Prozent tiefer bei 20,32 Euro.

ERFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analyse: Buy-Bewertung für Zalando-Aktie von UBS AG
Zalando-Aktie im Plus: Betriebsrat fordert Zahlen zur Schließung des Logistikzentrums Erfurt
Zalando-Aktie in Grün: Vorstand und Politiker bei Betriebsversammlung in Erfurt

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images,nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten

Analysen zu Zalando

mehr Analysen
10.02.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
09.02.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
03.02.26 Zalando Kaufen DZ BANK
26.01.26 Zalando Buy UBS AG
26.01.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zalando 20,19 -0,25% Zalando

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:21 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:05 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen