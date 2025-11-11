Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

Strategische Partnerschaft 11.11.2025 13:33:40

Zalando-Aktie schwach: Millionen-Partnerschaft mit DFB im Blickpunkt

Zalando-Aktie schwach: Millionen-Partnerschaft mit DFB im Blickpunkt

Zalando zahlt dem Deutschen Fußball-Bund einem Medienbericht zufolge im Zuge des fünfjährigen Sponsoring-Vertrags eine höhere zweistellige Summe.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, zahlt Zalando dem DFB 13 Millionen Euro pro Jahr und damit auf den gesamten Zeitraum der Partnerschaft gerechnet 65 Millionen Euro.

Zalando-Unternehmenssprecher reagierten zunächst nicht unmittelbar auf die Bitte um eine Stellungnahme gegenüber Dow Jones Newswires zu dem Bericht.

Zalando hatte die strategische Partnerschaft vergangene Woche angekündigt, allerdings keine finanziellen Details der Vereinbarung bekannt gegeben. Zalando zufolge wird der Berliner Online-Modehändler bis 2030 zu einem der Hauptpartner der Männer-, Frauen- und Junioren- und Juniorinnen-Nationalmannschaften, mit "umfassenden Marketing- und Aktivierungsrechten". Zum Beispiel werde das Zalando-Logo künftig auf allen Pre-Match- und Trainings-Shirts der Mannschaften zu sehen sein.

Zalando verdiente 2024 nach Steuern 251 Millionen Euro bzw 0,96 Euro je Aktie.

Bild zufolge zahlt der Hauptsponsor Volkswagen dem DFB rund 20 Millionen Euro pro Jahr, in den vier Vertragsjahren bis 2028 also 80 Millionen Euro.

Ab 2027 löst Nike beim DFB adidas als Ausrüster ab, zunächst bis 2034. Medienberichten zufolge zahlt Nike dafür dem DFB rund 100 Millionen Euro pro Jahr, etwa doppelt so viel wie der langjährige Ausrüster adidas.

Im XETRA-Handel verlieren Zalando-Aktien am Dienstag zwischenzeitlich 0,31 Prozent auf 22,51 Euro.

DOW JONES

