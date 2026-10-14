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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Experten-Einschätzung 14.10.2026 10:34:47

Zalando-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Zalando-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Yashraj Rajani das Zalando-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Online-Modehändlers dürfte wetterbedingt sowie von einer schwächeren Nachfrage nach Sportbekleidung und -schuhen beeinträchtigt worden sein, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 leicht.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Zalando-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 10:18 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 23,99 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 39,64 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 162 204 Zalando-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier büßte seit Jahresanfang 2026 um 5,3 Prozent ein. Zalando dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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