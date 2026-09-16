Zalando-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach einer Investor-Relations-Präsentation auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Modehändler sei zunächst skeptisch hinsichtlich der Konsumfreude und einer Erholung des Sneaker-Markts, schrieb Yashraj Rajani am Dienstag nach einer Präsentation des Unternehmens. Dies sei im Ausblick für 2026 allerdings berücksichtigt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Zalando-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Zalando-Aktie wies um 10:57 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 21,42 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 63,40 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 212 369 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 15,5 Prozent ein. Am 03.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:17 / GMT



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