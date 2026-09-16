Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Aktienbewertung 16.09.2026 11:13:47

Zalando-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Zalando-Aktie: UBS AG vergibt Buy

UBS AG hat eine sorgfältige Analyse der Zalando-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach einer Investor-Relations-Präsentation auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Modehändler sei zunächst skeptisch hinsichtlich der Konsumfreude und einer Erholung des Sneaker-Markts, schrieb Yashraj Rajani am Dienstag nach einer Präsentation des Unternehmens. Dies sei im Ausblick für 2026 allerdings berücksichtigt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Zalando-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Zalando-Aktie wies um 10:57 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 21,42 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 63,40 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 212 369 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 15,5 Prozent ein. Am 03.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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