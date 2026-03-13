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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Im Aufwind 13.03.2026 13:56:39

Zalando-Aktie zieht an - 200-Tage-Linien nach Bernstein-Kommentar nicht mehr fern

Zalando-Aktie zieht an - 200-Tage-Linien nach Bernstein-Kommentar nicht mehr fern

Eine optimistischere Einstufung der Investmentbank Bernstein hat die Aktien von Zalando am Freitag zurück in Richtung ihrer 200-Tage-Linien getrieben.

Die Papiere des Onlinehändlers gewannen via XETRA zeitweise fast 10 Prozent auf 24,20 Euro. Die 200-Tage-Linien als langfristige Trendbarometer liegen damit nur noch gut 50 Cent entfernt. Bernstein-Experte William Woods setzte ein Kursziel von 25 Euro an und gab sein "Underperform"-Votum auf.

"Zalando ist zwar nur ein Kaufhaus, aber ein Kaufhaus, das Geld verdient", schrieb Woods. Er lobte den verbesserten Barmittelzufluss und den Start von Ausschüttungen an die Anleger. Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz sieht er gelassen und befürchtet keine existenzgefährdende Verdrängung.

Zalando-Aktien hatten sich zwischen Ende Februar 2025 und Anfang März in gut einem Jahr mehr als halbiert auf 18,79 Euro. Seit acht Tagen sind sie allerdings klar auf Erholungskurs.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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