Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Kurssprung
|
18.11.2026 16:57:00
Zalando-Aktie zieht an: Povlsen setzt auf weitere Erholung
Mit einem Plus von zuletzt 2,68 Prozent auf 29,10 Euro notierten die Zalando-Papiere an der Spitze des DAX.
Stimmrechtsmitteilungen zufolge kaufte Povlsen Zalando-Papiere im Volumen von rund einer Million Euro. Bei Anlegern kommt es grundsätzlich gut an, wenn sogenannte Insider zugreifen.
/edh/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images
Nachrichten zu Zalando
|
12:30
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
12:30
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
12:30
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
12:30
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
12:30
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
12:30
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
12:30
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
12:30
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Zalando
|04.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|28,87
|-0,89%