Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Stimmrechtsmitteilungen
|
22.06.2026 16:38:00
Zalando-Aktie zieht an: Umfangreiche Aktienkäufe durch Großaktionär sorgen für neue Fantasie
Die Zalando-Aktie ist am Montagnachmittag kräftig nach oben gesprungen und war mit einem Plus von 4,49 Prozent auf 25,34 Euro zweitstärkster Wert im DAX nach Infineon.
Mit zeitweise 25,76 Euro hatte sich der Kurs des Online-Modehändlers kurz zuvor wieder seinem Zwischenhoch vom 12. Juni bei knapp unter 26 Euro genähert.
Stimmrechtsmitteilungen zufolge hat Großaktionär und Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen am vergangenen Montag, 15. Juni, in mehreren Transaktionen umfangreich Aktien für mehrere Millionen Euro zugekauft.
/ck/stw
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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images
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