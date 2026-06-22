Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Stimmrechtsmitteilungen 22.06.2026 16:38:00

Zalando-Aktie zieht an: Umfangreiche Aktienkäufe durch Großaktionär sorgen für neue Fantasie

Zalando-Aktie zieht an: Umfangreiche Aktienkäufe durch Großaktionär sorgen für neue Fantasie

Die Zalando-Aktie ist am Montagnachmittag kräftig nach oben gesprungen

Die Zalando-Aktie ist am Montagnachmittag kräftig nach oben gesprungen und war mit einem Plus von 4,49 Prozent auf 25,34 Euro zweitstärkster Wert im DAX nach Infineon.

Mit zeitweise 25,76 Euro hatte sich der Kurs des Online-Modehändlers kurz zuvor wieder seinem Zwischenhoch vom 12. Juni bei knapp unter 26 Euro genähert.

Stimmrechtsmitteilungen zufolge hat Großaktionär und Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen am vergangenen Montag, 15. Juni, in mehreren Transaktionen umfangreich Aktien für mehrere Millionen Euro zugekauft.

/ck/stw

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RBC Capital Markets: Outperform für Zalando-Aktie

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

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