Zalando-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Richard Edwards wies am Freitag in seiner Reaktion auf die Bilanzprüfung der Bafin darauf hin, dass der Online-Modehändler sie als rein formell bezeichnet habe und keine Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung erwarte.

Aktienanalyse online: Die Zalando-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:36 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 25,32 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 73,78 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 2 599 915 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 0,1 Prozent ein. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 04.08.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.