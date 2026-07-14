Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Aktie auf dem Prüfstand 14.07.2026 13:04:47

Zalando-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Zalando-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Zalando-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Im Laufe der kommenden Quartale dürften sich die Anleger immer mehr auf die Margenchancen des Onlinehändlers konzentrieren, schrieb Yashraj Rajani am Montag.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Zalando-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 12:47 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 27,43 EUR nach oben. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 33,07 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 278 391 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 8,2 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Zalando am 04.08.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto

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