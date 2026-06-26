Zalando-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Barclays Capital-Analyst Andrew Ross das Zalando-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Die Bafin habe mit ihrer Prüfung der Konzernbilanz eine wenig hilfreiche Schlagzeile geliefert, schrieb Andrew Ross am Freitag. Basisszenario bleibe, dass es sich um ein lösbares Problem handle. Bis zum Ergebnis der Prüfung bleibe sie aber eine Belastung für die Aktien.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 09:29 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 7,9 Prozent auf 24,50 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 42,86 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 230 865 Zalando-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 3,3 Prozent abwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird Zalando voraussichtlich am 04.08.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:38 / GMT



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