Zalando-Analyse: Underperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Bernstein Research hat die Zalando-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst William Woods bleibt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar vorsichtig für die Einzelhandelsbranche, was die Verbrauchernachfrage in ganz Europa betrifft. Er bevorzugt weiterhin defensive Unternehmen sowie solche mit günstigen geografischen Schwerpunkten, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zalando-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 10:21 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 25,73 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 10,61 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 341 275 Zalando-Aktien umgesetzt. Zalando dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.