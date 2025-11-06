Zalando-Analyse: Zalando-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Deutsche Bank AG-Analyst Adam Cochrane hat sich das Zalando-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen übertroffen und das operative Ergebnis habe sie erfüllt, schrieb Adam Cochrane am Donnerstagmorgen. Insgesamt dürfte der Bericht des Onlinehändlers aber reichen für einen Kursgewinn im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Zalando legte um 10:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,8 Prozent auf 24,18 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 36,48 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 667 780 Zalando-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Minus von 25,3 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.