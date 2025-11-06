Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Aktie im Blick
|
06.11.2025 10:19:53
Zalando-Analyse: Zalando-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen übertroffen und das operative Ergebnis habe sie erfüllt, schrieb Adam Cochrane am Donnerstagmorgen. Insgesamt dürfte der Bericht des Onlinehändlers aber reichen für einen Kursgewinn im mittleren einstelligen Prozentbereich.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Zalando legte um 10:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,8 Prozent auf 24,18 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 36,48 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 667 780 Zalando-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Minus von 25,3 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zalando-Aktie legt zu: Zalando wächst zweistellig - Gewinne sinken leicht (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zalando diskutiert Expansion mit B2B-Software Scayle in US-Markt (Dow Jones)
|
06.11.25
|XETRA-Handel DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)