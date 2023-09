Zalando-Chefs verlängern Verträge um vier Jahre

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zalando-Gründer (Zalando) Robert Gentz und David Schneider sollen den Online-Modehändler weitere vier Jahre lang führen. Der Aufsichtsrat habe die Verträge der beiden Manager bis Dezember 2027 verlängert, teilte der Dax-Konzern (DAX 40) am Donnerstag in Berlin mit. Gentz und Schneider hatten Zalando im Jahr 2008 gegründet und 2014 an die Börse gebracht./stw/ngu