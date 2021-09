Zalando investiert in finnisches Textiltechnologie-Unternehmen - Zalando-Aktie mit Verlusten

Wie der DAX -Neuling mitteilte, hat er sich an einer Finanzierungsrunde für die finnische Infinited Fiber Company beteiligt, die neue Ansätze für Kreislaufwirtschaft in der Modeindustrie entwickelt. Finanzielle Details nannte Zalando nicht.

Mit dem Geld aus der Finanzierungsrunde, an der sich auch H&M, Adidas und Invest FWD beteiligt haben, will Infinite Fiber den Bau einer Flaggschiff-Produktionsanlage in Finnland vorbereiten. Das Unternehmen wandelt durch eine neue Technologie zellulosebasierte Rohstoffe, wie beispielsweise Textilabfälle mit hohem Baumwollanteil, in die Spezialfaser "Infinna" um. Diese ist biologisch abbaubar und enthält kein Mikroplastik. Die daraus hergestellten Kleidungsstücke können nach ihrer Nutzung zusammen mit anderen Textilabfällen im gleichen Verfahren erneut recycelt werden.

Zalando und Infinited Fiber haben außerdem eine Absichtserklärung unterzeichnet, nach der der Online-Händler den Finnen Rohstoffe zur Verfügung stellt und die regenerierte Infinna-Faser für eigene Marken verwendet.

Die Zalando-Aktie verliert am Dienstag via XETRA zeitweise 1,53 Prozent auf 81,34 Euro.

