Zalando kauft 6 Millionen eigene Aktien zurück - Zalando-Aktie nachbörslich mit Plus

Das Unternehmen will bis zu 6 Millionen eigene Aktien für bis zu 100 Millionen Euro erwerben, wie Zalando mitteilte. Der Aktienrückkauf beginnt am 13. März und endet spätestens am 26. Juli 2024.

Die Zalando-Aktie gewinnt im nachbörslichen Tradegate-Handel 2,43 Prozent.

FRANKFURT (Dow Jones)