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04.11.2026 06:31:28
Zalando mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Zalando hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,060 EUR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 3,17 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,02 Milliarden EUR umgesetzt.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,180 EUR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 3,17 Milliarden EUR gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
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