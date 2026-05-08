Zalando präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zalando lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 EUR gegenüber 0,040 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 3,00 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,42 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,080 EUR je Aktie sowie einen Umsatz 2,99 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at