ABOUT YOU Aktie
WKN DE: A3CNK4 / ISIN: DE000A3CNK42
|
08.01.2026 11:05:38
Zalando schließt Standort Erfurt mit 2.700 Beschäftigen
ERFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Mode-Versandhändler Zalando schließt Ende September sein Logistikzentrum in Erfurt. Aktuell würden die 2.700 Beschäftigten an dem Standort über die Pläne informiert, teilte der DAX-Konzern mit Hauptsitz in Berlin mit./mse/DP/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!