Zalando SE Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zalando SE Un veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Zalando SE Un 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 3,98 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,21 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,337 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 3,94 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at