Zalando SE Un: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zalando SE Un präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Zalando SE Un im vergangenen Quartal 3,51 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando SE Un 2,55 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,046 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 3,51 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at