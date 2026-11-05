Zalando SE Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zalando SE Un hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando SE Un ein EPS von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Zalando SE Un mit einem Umsatz von insgesamt 3,65 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,47 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,101 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 3,56 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at