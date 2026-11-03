Zalando setzt mehr um - Neuer KI-Agent vorgestellt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando ist im dritten Quartal weiter gewachsen. So stieg der Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 10,6 Prozent auf 107 Millionen Euro. Dabei profitierte Zalando von niedrigeren Kosten, Synergien durch die Übernahme von About You sowie von einem starken Wachstum im Bereich mit Geschäftskunden.

Zudem kündigte Zalando die Einführung seines KI-Agenten "Extended" an. Dadurch soll die eigene Plattform um Produkte aus anderen Onlineshops erweitert werden, die Zalando selbst nicht im Sortiment hat. Konsumenten müssen den Angaben zufolge dabei nicht mehr die Zalando-App verlassen, da der KI-Agent diese Produkte in ihrem Namen kauft. Auch Partnershops sollen profitieren: Da der KI-Agent die Arbeit übernehme, erreichten sie Zalando-Kunden und generierten neue Umsätze, ganz ohne komplexe technische Integrationen oder Anpassungen in ihrer Logistik, wie Zalando verspricht.

Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Management. So rechnet die Konzernführung weiter mit einem Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV) und Umsatz in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne von 12 bis 17 Prozent. Beim bereinigten Ebit sollen es 680 bis 720 Millionen Euro werden./nas/mis