Zalando startet öffentliches Übernahmeangebot für About You

DOW JONES--Zalando hat sein öffentliches Übernahmeangebot für die noch ausstehenden Aktien des Hamburger Online-Modehändler About You gestartet. Wie der DAX-Konzern mitteilte, beginnt die Annahmefrist am heutigen Montag und endet voraussichtlich am 17. Februar. Eine weitere Annahmefrist sei vom 21. Februar bis einschließlich zum 6. März geplant, hieß es weiter. Zalando bietet den Aktionären von About You 6,50 Euro je Aktie in bar. Damit wird das Unternehmen in der Transaktion nach Dow-Jones-Berechnungen mit rund 1,2 Milliarden Euro bewertet.

Die Offerte entspricht der Mitteilung zufolge einer Prämie von 12 Prozent auf das mittlere Kursziel der Analysten und einer Prämie von 107 Prozent auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs von About You.

Zalando hat sich inzwischen bereits knapp 80 Prozent des Grundkapitals von About You über Verkaufsvereinbarungen mit den Großaktionären, Gründern und Vorstandmitgliedern sowie weitere Zukäufe gesichert. Zu den Hauptaktionären, die sich von ihren Aktien trennen, gehören unter anderem die Otto Group, die Otto-Familie sowie eine von Heartland A/S kontrollierte Beteiligungsgesellschaft.

Der Abschluss der Transaktion wird im Sommer 2025 erwartet, vorbehaltlich der Erteilung der erforderlichen regulatorischen Freigaben.

January 20, 2025 08:04 ET (13:04 GMT)