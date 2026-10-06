Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|
06.10.2026 20:26:40
Zalando will weiter keine Dividende zahlen
DOW JONES--Zalando schließt auf absehbare Zeit Dividendenzahlungen aus. "Viele Investoren wollen, dass wir jetzt vor allem investieren, gerade in KI. Das sehen wir genauso. Unsere Priorität ist profitables Wachstum. Deshalb investieren wir zuerst in unser Geschäft und halten eine solide Liquiditätsreserve", sagte Co-Vorstandschef Robert Gentz im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Wenn darüber hinaus Kapital übrig ist, geben wir es flexibel über Aktienrückkäufe an unsere Aktionäre zurück." Zuletzt hatte Zalando im Frühjahr Aktien im Wert von 300 Millionen Euro zurückgekauft. Der Online-Modehändler ist seit 2014 börsennotiert und seit 2021 im DAX gelistet und hat noch nie eine Dividende gezahlt. Gentz bekräftigte, weiterhin an ein starkes organisches Wachstum zu glauben.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2026 14:27 ET (18:27 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalando
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel Das macht der DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
10:05
|EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10:03
|DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Zalando
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|22,57
|1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Herbe Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.