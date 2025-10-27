Zalaris ASA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zalaris ASA hat am 24.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,87 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalaris ASA 0,380 NOK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 374,8 Millionen NOK gegenüber 339,7 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at