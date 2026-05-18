Freedom Aktie
WKN DE: A2DW84 / ISIN: US3563901046
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18.05.2026 22:39:20
Zambia's media freedom under scrutiny ahead of 2026 elections
Ahead of Zambia's August ballot, rights groups say pressure on journalists is growing. Critics warn legal restrictions and unequal media access could undermine fair coverage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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