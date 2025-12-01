Zamet Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zamet Industry lud am 28.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit einem EPS von 0,01 PLN lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zamet Industry mit 0,010 PLN je Aktie genauso viel verdiente.

Redaktion finanzen.at