Zamil Industrial Investment Company Bearer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zamil Industrial Investment Company Bearer präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,470 SAR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1,43 Milliarden SAR in den Büchern – ein Minus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zamil Industrial Investment Company Bearer 1,58 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at