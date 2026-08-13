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13.08.2026 06:31:29
Zamil Industrial Investment Company Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zamil Industrial Investment Company Bearer äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 SAR, nach 0,420 SAR im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,46 Milliarden SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,42 Milliarden SAR.
Redaktion finanzen.at
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