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18.03.2026 06:31:28
Zanite Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zanite Acquisition A hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,700 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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