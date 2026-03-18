Zanite Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zanite Acquisition A hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,700 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at