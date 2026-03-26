Zanlakol mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zanlakol hat am 24.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,62 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zanlakol 0,780 ILS je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent auf 128,2 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 124,8 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,37 ILS beziffert. Im Vorjahr waren 3,52 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Zanlakol in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 530,94 Millionen ILS im Vergleich zu 481,60 Millionen ILS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at